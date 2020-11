„Kaltstart“: Racing sine publico

Zwei Events, bei denen Mitmachen diesmal leichter als Zuschauen ist.

Nicht nur Begeisterung ist ansteckend: Dem viralen Pandemonium sei Dank stehen wir vor einer besonders merkwürdigen Renn- und Eventsaison 2021. Nehmen wir nur das GP Ice Race, das im vergangenen Februar noch gut 16.000 Fans an die Gestaden des Zeller Sees gelockt hat. Es soll auch im kommenden Jahr stattfinden, doch die Veranstalter machen sich keine Illusionen: „Ein Event mit 10.000 Fans ist leider undenkbar.“

So tüfteln die Initiatoren Ferdinand „Ferdi“ Porsche und Constantin „Tino“ Klein an einer „Kaltstart“ genannten Variante des Rennens, die zumindest den aktiven Part sicherstellen soll: den sauber ausgeführten Drift von hochklassiger Motorsportgerätschaft – Betonung auf Porsche, aber eben nicht nur – auf Schnee und Eis. Zuschauer werden da und dort wohl nicht ganz zu verhindern sein, bilden aber keinen Bestandteil des Programms.

Käfer auf der Flucht: Bei der Reunion der 42. Alpenfahrt im nächsten Jahr soll es nicht ganz so wild zugehen. (c) McKLein

Damit nähert man sich womöglich unfreiwillig dem historischen Vorbild an, denn bei der ersten Veranstaltung in Zell am See im Jahr 1937 ist man auch ohne Eventgedöns, VIP-Zugang und Koffeinsprudel-Tamtam ausgekommen (es haben sich angeblich dennoch 10.000 Zuschauer eingefunden). Auch die historische Disziplin des Skijöring – Auto zieht Skifahrer – soll im kommenden Jahr abgehalten werden, wenn auch die schönsten Ausritte sine publico zu erwarten sind. Infos zum aktuellen Stand der Planung unter gpicerace.com.

Hochklassige Rallye-Gerätschaft war bei den ersten Auflagen des GP Ice Race am Start. (c) GP ICE RACE

Einem anderen historischen Happening, diesmal ohne Schnee und Eis (wer weiß!) will der Spielberger Motorsportfreund Kurt Bösel Reverenz erweisen: der 42. Alpenfahrt, die im Mai 1971 in Baden gestartet worden ist. Seine „Alpenfahrtreunion“ verzichtet gleich von vornherein auf Organisation und Veranstalterschaft, sein Motto: „Wer dabei sein will, ist herzlich eingeladen.“ Bösel betont, dass es sich um kein Rennen handelt, sondern eine gemeinschaftliche Ausfahrt zum Gedenken an unbeschwertere Tage, nicht nur, aber auch des Rallye-Sports. Die so reiche Tradition von Alpenfahrten, erstmals 1898 in Südtirol ausgetragen, fand auf österreichischem Boden zur Hochblüte und wurde 1973 von der Ölkrise schließlich endgültig ausgebremst – in jener 44. Auflage übrigens bereits im Rang eines Rallye-Weltmeisterschaftslaufs.

Vier Radln, a gführiger Schnee: Die Kunst des sauberen Drifts bei geringem Reibwert. (c) GP ICE RACE

Was nicht bedeutet, dass technische Hilfsmittel wie Spikes verpönt wären. (c) GP ICE RACE

Die Reunion sieht eine insgesamt 337 km lange Strecke von Baden über das Sommerthörl nach St. Oswald vor, „entnommen dem Originalprogrammheft für die 42. Internationale Alpenfahrt 1971“ (Bösel). Der Initiator weiter zum geschichtlichen Hintergrund: „Am 12. Mai 2021 werden es genau 50 Jahre her sein, dass in Baden die 42. Alpenfahrt über insgesamt 2413 km gestartet worden ist, davon 242 km auf Schotterstraßen!“ Von den Schotterpisten bleibt höchstens eine staubige Erinnerung, dafür weiß Bösel zu berichten, wer mit dem anspruchsvollen Terrain am besten zurechtgekommen ist: „Die ersten drei Plätze errangen Ove Andersson auf Renault Alpine 110 A, Alcide Paganelli auf Fiat 124 Spider und Klaus Russling auf VW 1303 S.“ Der wilde Käfer auf dem Stockerl, wenn das keine Gedenkminute wert ist – die als Nachtfahrt ausgelegte Reunion endet denn auch mit einem Frühstück im Käfermuseum St. Gaal. Vier Starter sind bereits gemeldet, wen es juckt: Info unter boeselkurt@hotmail.com.

