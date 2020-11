In einem auf Youtube veröffentlichten Video zeichnen Krankenhaus-Mitarbeiter ein dramatisches Bild der aktuellen Situation und fordern die Bevölkerung auf, die Maßnahmen einzuhalten.

Es ist ein dringender Appell, den Mitarbeiter der Tirol Kliniken an die Bevölkerung richten: In einem 10-minütigen Video haben Ärzte und Pflegepersonal aus ganz Tirol aufgerufen, sich weiterhin an die Maßnahmen zu halten, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. In dem am Donnerstag auf Youtube veröffentlichten Video schildern die 13 Mitarbeiter in eindringlichen Worten die aktuelle Situation in den Spitälern und die immer größer werdende Belastung.

Der Intensivmediziner Stephan Eschertzhuber etwa zeichnet ein drastisches Bild: Noch seien die Kapazitäten ausreichend. Doch es sei zu befürchten, „dass wenn sich der Trend über die nächsten Tage fortsetzt, die Gesundheitssysteme in Tirol an ihre Grenzen kommen werden“. Besonders auf den Intensivstationen werde es bald knapp, sagt der Arzt aus dem Landeskrankenhaus Hall. Die so gefürchtete Triage scheint seiner Ansicht nach nicht mehr weit entfernt. Man werde „bereits bald anfangen müssen, zu entscheiden, wer noch ein Intensivbett bekommt und wer nicht.“

Der Neurochirurg Claudius Thomé der Universitätsklinik Innsbruck schildert, dass auf seiner Station, wo Schlaganfälle, Hirnblutungen oder Hirntumore behandelt werden, keine solchen Patienten mehr aufgenommen werden können, „weil wir nur mit Covid-19-Patienten belegt sind.“ Weitere Mediziner sprechen von zunehmendem Mangel an Betten, aber vor allem auch an qualifiziertem Personal.

Günter Weiss, Direktor der Universitätsklinik für Infektiologie, spricht von einer "massiven Zunahme" an Patienten. "Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen in den nächsten Wochen weiter ansteigen können," sagt Weiss.

„Uns bleibt nichts anderes übrig"

Der Appell aller zu Wort kommender Ärzte ist derselbe: „Wir können die Pandemie nur gemeinsam bekämpfen, wenn wir uns alle an die Maßnahmen halten", so Weiss, der auch dem Beraterstab der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium angehört. „Uns wird nichts anderes übrig bleiben“, als Sozialkontakte zu minimieren und Hygienemaßnahmen einzuhalten, meint Thomé. „Bitte helfen Sie uns, indem auch Sie ihre Maske tragen, Abstände halten und sich daran halten, was empfohlen wird“, sagt auch die Gynäkologin Alexandra Ciresa-König.

Noch 14 freie Intensivbetten

In Vorarlberg hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Donnerstag erneut einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen laut dem Dashboard des Landes 790 Fälle hinzu. Derzeit gelten 4.459 als aktiv Infiziert. In den Krankenhäusern des Landes wurden nach Angaben der Krankenhausbetriebsgesellschaft 186 Covid-19-Patienten stationär betreut, davon 144 auf den Normal- und wie tags zuvor 38 auf den Intensivstationen. 288 der 432 Normalbetten für die Behandlung von Corona-Patienten waren frei verfügbar. Von den insgesamt 63 intensivmedizinisch betreuten Betten standen noch 14 zur Verfügung.

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies Vorarlberg bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Mittwoch den zweitschlechtesten Wert aller österreichischen Bundesländer auf. Mit 742,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag das Land hinter Oberösterreich (796,8) und vor Tirol (691,2). Der Österreich-Durchschnitt belief sich auf 532,4.

