(c) imago images/Prod.DB (Des Willie via www.imago-images.)

Emma Corrin spielt Prinzessin Diana in "The Crown".

Für das Hochzeitskleid von Prinzessin Diana, das in der vierten Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ zu sehen ist, wurden keine Kosten und Mühen gescheut.

Große Puffärmel, ein voluminöser Rock aus Seidentaft und eine über 7,6 Meter lange Schleppe. Als Diana Frances Spencer im Alter von 20 Jahren Prinz Charles heiratete, sah sie aus wie eine Braut aus einem Märchen. Der Anblick der jungen Prinzessin prägte sich in das kollektive Gedächtnis ein.

Für die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" wurde das Hochzeitskleid, das in die Geschichte einging, nun nachgeschneidert. Und zwar mithilfe von David Emanuel, der mit seiner damaligen Frau Elizabeth das Hochzeitskleid von Prinzessin Diana entwarf.

Der Entwurf des Kleides fand damals unter äußerster Geheimhaltung statt, die ursprünglichen Skizzen wurden zerstört, das Paar installierte in ihrem Atelier damals einen Safe für die Stoffmuster. Außerdem erhielt Diana das Pseudonym "Debra".

Emanuel gab den Kostümbildnern viele Tipps, wie er der "Daily Mail" berichtet: „Ich habe der Kostümabteilung unsere Tricks erklärt, damit das Kleid genau richtig sitzt. Solche Ärmel blähen nicht einfach auf. Wir mussten ein Netz hineinstecken, damit sie nicht nach innen zerknitterten. Und sie mussten den Rock mit Tüllschichten füllen."

600 Stunden Arbeit für Hochzeitskleid-Replik

9000 Pfund kostete es, das Kleid nachzuschneidern. Denn für die Netflix-Produktion werden keine Kosten und Mühen gescheut, das Budget für eine Staffel soll bei 100 Millionen Pfund liegen. Drei Kostümbildner unter der Leitung von Amy Roberts haben an dem Kleid gearbeitet, 600 Stunden dauerte die Fertigung. Man achtete dabei auf alle Details. Auch die Spitze - ganze 100 Meter - stammen aus derselben Manufaktur in Nottingham, die schon für das Original das Material bereitgestellt hat.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schauspielerin Emma Corrin, die Prinzessin Diana spielt, erzählte, dass es still um sie geworden ist, als sie das Kleid das erste Mal trug. "Mehr noch als alles andere, was ich trage, hat sie das am meisten verkörpert." Durch die schiere Größe des Kleides halfen Corrin zehn Personen, das Kleid anzuziehen.

1981 waren es ebenfalls drei Personen, die an dem Hochzeitskleid arbeitete. David, seine Frau Elizabeth und die Schneiderin Nina Missetzis. "Es hat unser ganzes Leben eingenommen. Nachdem wir den Auftrag bekommen haben, haben wir an nichts anders gedacht, über nichts anderes geredet und sogar davon geträumt."

Die größte Herausforderung war übrigens die Schleppe, die aus 140 Meter langem Tüll gefertigt wurde.

>>> „Daily Mail"

(chrile)