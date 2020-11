Porsche: Aus Weissachs Geheimgarage

Drucken

Hauptbild • Ein Family-Van von Porsche? Liegt quasi in der Familie. Studie Rennsport (li.) mit Platz für sechs Personen. (c) Hersteller

Was sie in blickgeschützten Hallen so treiben: Wir sichten Porsches X-Files.

Vor neugierigen Blicken gut geschützt, Drohnenabwehr inklusive, unterhält Porsche im Örtchen Weissach, 25 Kilometer von Stuttgart-Zuffenhausen, neben seinem Entwicklungs- auch sein Designzentrum. Hier ist Designchef Michael Mauer, seit 2004 im Amt, mit seinem Team zugange, hier werden die Fahrzeuge der Marke geformt – und hier wird auch in die Zukunft gelinst. Vieles von dem, was in den Studios entsteht, bekommt die Öffentlichkeit nie zu Gesicht. Es sind vielfach bloß Versuche, in Form gegossene Gedankenspiele, die in aller Regel der Vorstand vorgeführt bekommt, um hernach den Daumen nach oben zu strecken oder zu senken. Manche der Entwürfe sind voll fahrbereit, andere bloße Skulpturen aus einer Art Plastilin, Clay genannt, der erwärmt in unzähligen Arbeitsgängen von Hand modelliert wird. Mit lackierten Folien finalisiert, ist das fertige Modell von einem echten Fahrzeug äußerlich nicht mehr zu unterscheiden.

Einblick ins Seelenleben der Marke: Was hätte man nur alles bauen wollen!

Porsche gewährte nun einen Einblick in dieses Kabinett der unverwirklichten Entwürfe, und damit auch einen Einblick ins Seelenleben der Marke. Für uns ist dieses Schattenkabinett ein kleines Wunderland: Was wir immer schon gewusst haben, was Porsche an Modellen unbedingt braucht – tatsächlich hat man in der Firma ähnliche Gedanken und formuliert diese auch aus.

Dass sie letztlich nicht auf die Straße gerollt sind, ist bloß dem ärgerlichen Umstand geschuldet, dass andere über Hopp oder Drop entschieden haben. Ganz bestimmt gilt das für unseren erklärten Liebling aus der Sammlung: den Vision 904 Living Legend von 2013. Das Modell ist eine Besinnung auf Kernwerte der Marke, allen voran: geringes Fahrzeuggewicht. Nicht mehr als 900 Kilogramm sollte der Zweisitzer auf die Waage bringen, als Antrieb hat man an einen von einem starken Motorrad (von der Konzernmarke Ducati?) entlehnten Mittelmotor gedacht.

Doch leider ist es lukrativer, zweieinhalb Tonnen schwere SUVs zu bauen, so ist aus der Wiederauferstehung des legendären 904 aus den Sixties nix geworden. Auch das Modell Renndienst als SUV-Alternative scheint keiner baldigen Verwirklichung entgegenzusehen, die recht kühne Vision eines Porsche-Vans mit Platz für sechs Personen, der Fahrersitz mittig, der Antrieb elektrisch, stammt von 2018. Gern hätte man auch die Straßenversion des Le-Mans-Seriensiegers 919 vom Stapel gelassen, doch das Projekt scheiterte „an der komplexen Renntechnik“, wie es heißt: Das Startprozedere eines solchen Motors nimmt 45 Minuten und ein kleines Team von Ingenieuren in Anspruch, was in dieser Rennsportliga üblich ist, in der Garage zu Hause aber doch etwas unpraktisch wäre. Daumen runter. Auch beim 917 Living Legend beließ man es schließlich bei Plastilin. Er stellt die Idee dar, einen neuzeitlichen Supersportwagen an einen historischen, ja legendären Vorläufer aus dem Rennsport anzulehnen, den 917 Kurzheck. Porsches Niederlassung in Salzburg steuerte das Original im rot-weiß-roten Livrée bei, wie es 1970 in Le Mans gewann. Die Studie ist 2013 entstanden – und bleibt bis auf Weiteres: schön anzusehen, aber nicht zu fahren. Das Schicksal der Unvollendeten.

("Die Presse - Fahrstil", Print-Ausgabe, 14.11.2020)