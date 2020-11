(c) REUTERS (Ints Kalnins)

Das ganze nächste Jahr werde sie sich in Trauma- und Suchtbehandlung begeben, teilt die irische Sängerin auf Twitter mit. Die geplante Tournee verschiebt sie auf 2022.

„Eine Nachricht für alle Leute, die Tickets für die Tour im nächsten Jahr haben“, schreibt die Sängerin Sinéad O'Connor auf Twitter. „Diese Shows werden auf 2022 verschoben.“ Sie werde sich für ein Jahr in Trauma- und Suchtbehandlung begeben, teilt sie mit. „Die letzten sechs Jahre waren traumatisch, dieses Jahr war der Höhepunkt. Aber jetzt beginnt die Erholung."

In einer Reihe von Tweet gibt die 53-Jährige Einblick in ihre sehr schwierige Vergangenheit. „Ich habe dieses Jahr eine geliebte Person verloren und das hat mich so schwer mitgenommen, dass ich kurzzeitig abhängig von einer Droge wurde, die nicht Gras war.“ Dies konsumiere sie bereits seit 34 Jahren.

Auch sei die psychische Belastung auf eine Krankheit eines ihrer Kinder zurückzuführen. Es habe sich inzwischen erholt, „aber die Mutter braucht TLC“. O'Connor, die sich seit ihrer Konversion zum Islam Shuhada Sadaqat nennt und mit ihrem Song „Nothing Compares 2 U" international bekannt wurde, hat vier Kinder.

„Ich muss jetzt heilen"

Der Aufenthalt in einer Entzugsklinik würde sie wieder fit für ein Leben auf Tour machen. „Ich bin mit viel Trauma und Missbrauch aufgewachsen“, schreibt sie. Diese hätte sie aber nie verarbeiten können. „Ich bin dann direkt ins Musikgeschäft eingestiegen. Ich habe nie wirklich gelernt, wie man ein normales Leben führt.“ Auch habe sie sich nie die Zeit genommen, zu heilen. „Ich war auch nicht bereit dafür“.

Vor diesem Hintergrund bittet die Irin ihre Fans um Verständnis und ihre Unterstützung. „Das Musikgeschäft kann ein gnadenloser Ort für Künstler sein, die aufgrund emotionaler oder psychischer Probleme Termine aufschieben müssen."

Wenn dieser Schritt bedeute, dass ihre Karriere vorbei sei, „dann sei es so", schreibt O’Connor und zitierte dann die amerikanische Dichterin Mary Oliver: "Ich muss das einzige Leben retten, das ich retten kann.“ Dennoch verspricht sie: 2022 werde sie nicht nur die Tournee nachholen, sondern auch ihr neues Album herausbringen.

(bsch)