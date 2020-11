"März-ähnlicher Lockdown" kommt

Offenbar ab Montag oder Dienstag. Auch die Schulen und der Handel dürften für zwei bis drei Wochen schließen. Danach soll das Land wieder etappenweise hochgefahren werden, um das Weihnachtsgeschäft zu retten.

Eine offizielle Bestätigung wird es zwar erst in einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag geben, aber inoffiziell leugnet in Regierungskreisen niemand mehr, dass dem Land weitere Corona-Verschärfungen bevorstehen: von einem "März-ähnlichen Lockdown" war am Freitag die Rede, und zwar schon ab Montag oder Dienstag.

Sprich: Auch sämtliche Schulen und der Handel werden geschlossen, zunächst für zwei bis drei Wochen, danach soll es - wie im Frühjahr - zu einer etappenweisen Öffnung kommen, um das Weihnachtsgeschäft und, nicht zuletzt, Weihnachten selbst zu retten. Supermärkte, Bankfilialen und Apotheken dürften aber offen bleiben.

Ernste Lage

Der Handel hat sich offenbar schon auf die neue Situation eingestellt. Dem Vernehmen nach wurden die Kunden einer Elektro-Handelskette am Freitag telefonisch gebeten, bestellte Produkte noch heute oder morgen abzuholen, weil man ab Montag geschlossen habe.

In Regierungskreisen wird die Lage als ernst beschrieben: "Die Zahlen explodieren, die Intensivstationen kommen immer mehr unter Druck." Noch könne man die Lage aber in den Griff bekommen - wenn man nun schnell reagiere. Warum auch in den Schulen, wo doch die meisten Experten davon ausgehen, dass Kinder unter 14 Jahren nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen spielen? Man müsse die Gesamtsituation im Blick behalten, heißt es. Und je mehr Eltern im Home-Office seien, desto schneller könne die Infektionskette durchbrochen werden.

(pri)