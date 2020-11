Ewiglich: Bugatti Racing

Fünf Rennikonen der letzten 110 Jahre.

Was wir für die Marke als so entscheidend empfanden, war der Motorsport“, sagt Romano Artioli, verantwortlich für die Wiederauferstehung von Bugatti. So entschied er, mit Bugatti 1994 in Le Mans anzutreten – mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem letzten Werkseinsatz. Die meist blauen Rennwagen der 1909 von Ettore Bugatti gegründeten Marke gehören zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Vertretern ihrer jeweiligen Epoche.

(c) Illustration: Mathias Böhm

Bugatti Type 35B Erfolgreichster Racer der Zwischenkriegszeit. In allen Varianten mit fast 2000 Siegen vielleicht das erfolgreichste Rennauto überhaupt. Motor: 8-Zylinder-Kompressor

Leistung: 150 PS

Gewicht: 680 kg

Bauzeit: 1927–1930

(c) Illustration: Mathias Böhm

Bugatti Type 57G „Tank“ In den Händen von Wimille und Benoist gewannen die Stromlinienrennwagen fast alle Langstreckenrennen 1936 und Le Mans 1937. Motor: 8-Zylinder-DOHC

Leistung: 220 PS

Gewicht: 950 kg

Bauzeit: 1936–1937

Wie der Type 35 als erfolgreichstes Rennauto der Zwischenkriegszeit. Manche sagen, als erfolgreichstes Rennauto überhaupt. Type 57G und 57S „Tank“ holten 1937 und 1939 den Gesamtsieg in Le Mans zurück nach Frankreich. Nach Ettore B. und Romano Artioli kam der nächste, vorerst letzte Patron zum Zug: Ferdinand Piëch.

(c) Illustration: Mathias Böhm

Bugatti EB110 LM In durchwachten Nächten wurden zwei EB110 für Le Mans und Daytona zu Racern umgebaut.Es sind die letzten Werksrennwagen der Marke. Motor: V12-Zylinder, 4 Turbolader

Leistung: 600 PS

Gewicht: 1300 kg

Bauzeit: 1994

1998 kaufte Volkswagen unter seiner Führung die Namensrechte, und Piëch verkündete: „Ein Bugatti muss das Außergewöhnliche bieten. Das Unübertroffene. Das Optimum. Nur das ist Bugatti. Die Spitze der gesamten Automobilwelt.“ Der wegweisende Vision GT von 2015 erinnert an die große Rennsporttradition der Marke und ihre Siege. Nun überrascht uns der Bugatti Bolide: 1850 PS, 1240 Kilo und 0,67 kg pro PS. Als Höchstgeschwindigkeit werden 527 km/h und als Rundenzeit für Le Mans 3.07,1 Minuten kalkuliert. Die Blauen bleiben im Rennen.

(c) Illustration: Mathias Böhm

Bugatti Vision GT Millionen Gamer am Steuer: In Zusammenarbeit mit den Machern der Videorennspielereihe Gran Turismo, entwickelt als reales Showcar. Motor: W16-Zylinder, 4 Turbolader

Leistung: 1650 PS

Gewicht: 1400 kg

Bauzeit: 2015

(c) Illustration: Mathias Böhm

Bugatti Bolide Gestreckter Mittelfinger an die Elektromobilität, neuer Supertrumpf im Autoquartett: Null auf 200 in 4,36 Sekunden, Spitze über 500 km/h. Motor: W16-Zylinder, 4 Turbolader

Leistung: 1850 PS

Gewicht: 1240 kg

Bauzeit: 2020

("Die Presse - Fahrstil", Print-Ausgabe, 14.11.2020)