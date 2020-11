Kinder-Erklärer Remo Largo gestorben

In Büchern wie "Babyjahre" erklärte Remo Largo Millionen Eltern, die Kinder denken und sich entwickelt. Der Kinderarzt wurde 76 Jahre alt.

Der Schweizer Kinderarzt und Buchautor Remo H. Largo ist tot. Er starb am 11. November im Alter von 76 Jahren, wie der Piper Verlag am Freitag in München mitteilte. Seine Forschung zur kindlichen Entwicklung gilt als wegweisend, seine Bücher "Babyjahre", "Kinderjahre", "Schülerjahre", "Jugendjahre" und "Glückliche Scheidungskinder" wurden von Eltern millionenfach gelesen.

Sammelte 800 Lebensläufe

Largo wurde am 24. November 1943 in Winterthur geboren. Er studierte Medizin an der Universität Zürich und der Entwicklungspädiatrie an der University of California. Ab 1978 leitete er die Abteilung Wachstum und Entwicklung an der Universitäts-Kinderklinik in Zürich. Dort führten er und sein Team Longitudinalstudien durch, bei denen über Jahrzehnte hinweg 800 Lebensläufe von Kindern bis ins Erwachsenenalter gesammelt wurden. Die Erkenntnisse daraus verarbeitete er in seinen Büchern.

1993 veröffentlichte Largo sein erstes Buch, „Babyjahre“, das sich nach wie vor gut verkauft. Dessen Erfolg sei die beruhigende Botschaft für Eltern, schreibt die „NZZ“: „Mein Kind ist auch dann normal, wenn es später läuft. Oder länger schreit. Oder sonst wie etwas anders ist als das Nachbarskind. Denn die Spannweite der kindlichen Entwicklung ist enorm.“

„Eltern die Angst genommen, alles falsch zu machen“

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, zitierte Largo gern ein afrikanisches Sprichwort. Er plädierte für die Abschaffung von Schulnoten und warnte vor Förderwahn in Schulen und von Eltern. Largos Freund Linard Bardill schrieb im Schweizer „Tagesanzeiger“: „Generationen von Eltern hat er die Angst genommen, alles falsch zu machen“. Oder es zumindest versucht.

