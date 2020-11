Schutzscheibe? Nur zur Donau hin

Drucken



Getty Images / Juergen Sack

Deutlich eingeschränkt ist die Flusskreuzfahrt derzeit. Reedereien hoffen auf bessere Zeiten – und Trips, wie sie zwischen den Lockdowns stattfinden konnten.

Die Stimmung am Oberdeck der MS River Voyager ist gut. Als zu spät zum 18-Uhr-Cocktail von Kapitän Cristian Trapoi erschienener Gast trägt man – nun, nach dem ersten Lockdown dieses Jahres – als Einziger neben der Crew noch Mundschutz. Längst haben es sich die 130 Passagiere an den Vierer-Tischen des Salons bequem gemacht. Es wird geplaudert und über den Landgang in Nürnberg diskutiert. Später abends wird es noch die Weinverkostung mit dem Rheingauer Winzerpaar Angela und Tom Wegeler-Drieseberg geben. Die ausgelassenen Gäste, die mehrheitlich der Covid-Risikogruppe 60 plus angehören, haben wie wir „Genuss am Fluss“ gebucht, die herbstliche Gourmetreise der Reederei Nicko Cruises.