Der Minister hat die Sache halt nicht so klar gesehen... (Archivbild aus dem Bundestag)

Ein Bild auf Twitter, mit dem Heiko Maas den deutschen Streitkräften am Donnerstag zum 65er gratulierte, zeigte irrtümlich belgische Soldaten. Der Spott ist groß.

Der deutsche Außenminister, Heiko Maas, hat sich mit Glückwünschen zum 65. Geburtstag der Bundeswehr, die er am Donnerstag per Twitter verschickt hatte, Häme und Spott eingehandelt. Seine nett gemeinte Gratulation illustrierte der SPD-Politiker nämlich mit einem Foto, auf dem er einem UNO-Blauhelmsoldaten in Mali die Hand schüttelt - und der allerdings war Belgier.

Im Text bedankte sich der Saarländer Maas, der politisch vielfach als eher „weich" gilt, bei "unseren Soldatinnen und Soldaten", die sich weltweit teils unter größter Gefahr und persönlichem Risiko für Frieden und Sicherheit einsetzen.

Bald brach der Sturm los. Der CSU-Politiker Florian Hahn schrieb daraufhin an Maas: "Sie schütteln da zwar keinem Bundeswehr-Soldaten die Hand, sondern einem Belgier, aber der freut sich bestimmt auch über Ihre Glückwünsche". Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff schrieb: "Es ist so peinlich." In Klammern fügte er hinzu: "Danke, Belgien, für euren Einsatz. Ihr könnt nichts dafür."

Heiko Maas gratuliert sozusagen dem falschen Soldaten. Twitter (Screenshot)

Der AfD-Fraktionsvize, Peter Felser, nannte die Panne "mehr als peinlich". Andere Kommentatoren meinten etwa, ob da „der belgische Außenminister der Bundeswehr zum 65er" gratuliere; ob „von den Twitter-Praktikanten keiner mehr die Uniform der Bundeswehr kennt"; ob das mediale Verwechseln bei militärischen Themen nicht sogar politisch korrekt sei, „weil man sich dabei eigentlich eh nicht auskennen können oder müssen sollte; oder dass die Sache doch nicht so schlimm sei, weil einander die Fahnen Belgiens und Deutschlands ohnehin so stark ähnelten.

Deutsch geführte Aufklärungskompanie

Das Foto entstand im Februar 2019 bei einem Besuch von Maas bei der UNO-Friedenstruppe MINUSMA im malischen Gao. An dem Einsatz ist u. a. eine Aufklärungskompanie beteiligt, zu der neben deutschen Soldaten auch solche anderer Länder gehören. Im gegenständlichen Bild ist links der damalige deutsche Kompaniechef erkennbar; man erkennt sein Nationalitätenabzeichen am Ärmel aber nur auf Fotos, die aus anderen Winkeln gemacht worden waren.

Der lustige Tweet wurde am Freitag gelöscht. Dafür twitterte der Minister nun: "Unsere Bundeswehr arbeitet eng mit anderen Streitkräften zusammen. Auf meinem Foto zum Bundeswehrjubiläum waren so auch belgische SoldatInnen - es entstand, als ich die Bundeswehr 2019 in Mali besuchte. Der Tweet ist gelöscht, um Missverständnisse zu vermeiden. Mein Dank bleibt."

Immerhin hat er schön gegendert, der Minister.

