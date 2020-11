Corbis via Getty Images

Darauf deutet einiges hin, aber Grazer Forscher fanden mit ihren neuartigen Messungen auch Hinweise, dass Hörspiele beim Regenerieren helfen können.

Die Verlockung ist groß. Man möchte arbeiten oder in Ruhe essen, doch der Zweijährige quengelt. Mit ein paar Ferkeln, die über einen Monitor flitzen, ist er gleich beschäftigt. Was digitale Medien wie Smartphone oder Tablet bei so kleinen Kindern bewirken, ist aber noch wenig erforscht. „Die Diskussion dazu wird sehr ideologisch geführt. Entweder man ist total dafür oder grundsätzlich dagegen, ohne empirische Befunde nennen zu können“, sagt Lars Eichen vom Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung der Uni Graz.