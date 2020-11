Gruppenarbeit statt Elfenbeinturm

Die Zeiten, in denen Doktoranden allein vor sich hin forschten, sind fast vorüber. Denn mit Doktoratsschulen und -kollegs soll nicht nur die Zahl der Abschlüsse erhöht, sondern auch der Eintritt in die Community gefördert werden.

In den vergangenen 20 Jahren haben wir bezüglich der Dissertationen einen Kulturwandel erlebt. In der allgemeinen Wahrnehmung hat der Doktortitel an Bedeutung verloren, in der Forschung ist er nach wie vor notwendig“, sagt Martin Weichbold, Vizerektor für Lehre und Studium an der Universität Salzburg. Damit die Dissertanten nicht im stillen Kämmerchen forschen, wurden strukturierte Doktoratsprogramme geschaffen. „Dadurch wachsen die Teilnehmer gemeinsam in eine ,Scientific Community‘ hinein, können nationale und internationale Kontakte knüpfen“, berichtet Weichbold. In Salzburg wurde 2016 die Doctorate School Plus (DSP) als Zusammenschluss von internen Doktoratskollegs gegründet. 20 dieser Kollegs gibt es inzwischen, von „Ästhetischer Kommunikation“ bis zu „Cognitive Neuroscience“. Neben diesen, von der Uni finanzierten Doktoratskollegs gibt es fremd finanzierte, wie zu European Studies, von der EU gefördert, oder das interuniversitäre Kolleg mit dem Mozarteum „Die Künste und ihre öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels“, unterstützt vom Land Salzburg.

Fachbezogen und interdisziplinär

Während es an den Universitätsinstituten einen stark auf das Fach bezogenen Austausch gibt, bieten Veranstaltungen der Doktoratsschulen die Möglichkeit, „fachübergreifende Kompetenzen auszubauen und Präsentationstechniken zu üben, die bei Konferenzen heute unabdingbar sind. Der Austausch von Erfahrungen bei der Arbeit an einer Dissertation ist auch hilfreich für die Lösung verschiedenster Probleme, die andere in vergleichbarer Situation vielleicht schon gemeistert haben“, erklärt Gerd Grupe, Vizerektor für Forschung an der Kunstuni Graz. Dort gibt es zwei Doktoratsschulen, eine wissenschaftliche und eine künstlerisch-wissenschaftliche. Die Promotion sei wichtig, weil damit nachgewiesen werde, „dass man zu eigenständiger, originärer wissenschaftlicher Forschung befähigt ist. Im Bereich der künstlerischen Forschung etabliert sich gerade der entsprechende akademische Grad Dr. art. als Nachweis einer solchen hohen Qualifikation.“

Neben speziellen Lehrveranstaltungen und der Vermittlung neuester Methoden und Techniken präsentieren die Doktoranden im Rahmen der neuen Schulen an der Universität Wien ihre Forschung in Seminaren und diskutieren diese mit Betreuenden und anderen Doktoranden. „Durch die intensive Interaktion lernen sie Forschungsfragen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Workshops, Seminare, Forschungsexkursionen, Retreats und Sommerschulen tragen zu einer lebendigen, internationalen Peer-Kultur bei“, sagt Jean-Robert Tyran, Vizerektor der Universität Wien. 14 Doktoratsschulen gibt es dort, einige davon quer durch mehrere Fakultäten.

An der Universität Graz wurde die Struktur von Doktoratsschulen für fast alle größeren Fächer zwischen 2005 und 2007 eingeführt, sagt der Vizerektor für Forschung und Nachwuchsförderung, Christoph Gattringer. „Damit sollte sichergestellt werden, dass die Dissertanten auf dem Weg zu ihrer Promotion gut betreut werden.“ Doktoranden geben in Konzepten Auskunft über die geplante Vorgangsweise, dies wird von der Institutsleitung bewilligt. „So ist zugesagt, dass der Dissertant ausreichend Arbeitsmaterial, bei naturwissenschaftlichen Studien auch Laborplätze zur Verfügung hat.“ 16 Doktoratsschulen gibt es an der Uni Graz, stärker vertreten sind Doktoratsprogramme. Hier arbeiten mehrere Professoren an einem Thema, oft interdisziplinär angelegt. Der Unterschied zu den Dok-Schulen und -Kollegs: Die 18 Doktoratsprogramme sind ein Zusammenschluss von fünf bis maximal 15 Habilitierten gleicher, ähnlicher oder unterschiedlicher Fachbereiche, die ein hochwertiges Zusatzangebot bieten und den fachlichen Austausch fördern. Und dann gibt es noch die Doctoral Academy: „Die Themen sind stärker fokussiert und die Finanzierung aus Drittmitteln muss stabil sein. Die Universität Graz übernimmt 40 Prozent der Kosten“, so Gattringer. Aktuell gibt es 15 solche Konsortien. Diese Forschungsgruppen mit Doktorandenbeteiligung arbeiten etwa an diskreter Mathematik und molekularer Enzymologie. (dab)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)