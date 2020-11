Laien verhindern mit Gegengift den Drogentod

Richtig eingesetzt kann das Notfallmittel Naloxon bei einer Opioid-Überdosis Leben retten. Wie das am besten gelingt, erforscht die Psychologin und Schrödinger–Stipendiatin Laura Brandt in den USA.

Zweifach fremd hat sich die Psychologin Laura Brandt gefühlt, als sie von der Universität Wien an die Columbia University in New York City gewechselt ist. Nicht nur in der Stadt, sondern auch innerhalb des psychiatrischen Instituts: „Hier wird sehr laborfokussiert gearbeitet, meine Forschung ist dagegen sehr praxisorientiert.“