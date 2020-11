Masters-Auftakt: Der Tiger zeigt Hulk die Zähne

Augusta im November präsentierte sich ohne Blüten und Fans, sogar weniger tückisch, aber gewohnt mythisch. Tiger Woods begeisterte, Bernd Wiesberger brauchte Geduld und Nerven.

Augusta/Wien. Worüber die Golfwelt sprach, nachdem die Auftaktrunde des 84. Masters im Augusta National Golf Club wegen einer dreistündigen Gewitterpause erst am Freitag geendet war:



Ansage des Titelverteidigers



"Da war wirklich nichts, was ich rückblickend hätte besser machen können.“ Formkrise, Alterswehwehchen, alles scheint vergessen, wenn Tiger Woods nach Augusta kommt. Die besondere Liebesbeziehung gipfelte 2019 im 15. Major-Sieg des Superstars und wurde am Donnerstag erneut bestätigt. Trotz fehlender Zuschauerränge zog Woods die größte Gruppe, rund 100 Mitglieder, Mitarbeiter und Medienleute, in seinen Bann und kam ohne Bogey (erstmals zum Masters-Auftakt und erst zum zweiten Mal bei einem Major) mit vier unter Par, seiner besten Augusta-Auftaktrunde gleich wie 2010, zurück ins Klubhaus. Auf das Spitzentrio Dustin Johnson (USA), Paul Casey (ENG) und Dylan Frittelli (RSA) fehlten Woods als Zehnter nur drei Schläge.