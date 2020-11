Zahlreiche Tote bei Gefecht zwischen Indien und Pakistan

Indische Artillerie im Einsatz in Kaschmir (Archivbild).

Ungewöhnlich heftige Schusswechsel an der Waffenstillstandslinie. Indien will zuvor das Einsickern von islamistischen Kämpfern aus Pakistan vereitelt haben.

Bei einem der schwersten Grenzwischenfälle zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan sind am Freitag Berichten zufolge mindestens zehn Zivilisten und vier Mitglieder von Armee oder Polizeikräften ums Leben gekommen. Die Angaben sind nicht exakt überprüfbar. Indische Offiziere sprachen von sechs getöteten Zivilisten, drei Soldaten und einem Grenzpolizisten auf ihrer Seite, Behörden in Pakistan von vier toten Zivilisten dort. Indische Beamte vermuten allerdings auch eine unklare Anzahl Toter unter pakistanischen Militärs.

Schauplatz der Gewalt war ein Abschnitt der Waffenstillstandslinie zwischen den beiden Staaten in der seit 1947 geteilten Region Kaschmir. Auf beiden Seiten war das Feuer aus Granatwerfern, Artillerie und anderen Waffen eröffnet worden, angeblich, nachdem indische Truppen einen Infiltrationsversuch vermutlich von Islamisten aus pakistanischem Gebiet her bekämpft hatten.

Schusswechsel über die gebirgige Waffenstillstandslinie in Kaschmir hinweg sind an sich recht häufig, der vom Freitag wird allerdings als ungewöhnlich massiv bezeichnet, zumal auch Wohngebiete beschossen wurden. Insgesamt sollen heuer mehr als 40 Zivilisten in der Region bei solchen Vorfällen gesorben sein.

(Reuters)