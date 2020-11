Corona-Reproduktionszahl sank von 1,33 auf 1,21

Auch die tägliche Steigerungsrate verringerte sich im Vergleich zur Vorwoche.

Ein Coronavirus-Infizierter steckt in Österreich derzeit im Schnitt rund 1,21 weitere Personen an. Die sogenannte effektive Reproduktionszahl verringerte sich damit im Vergleich zur Vorwoche, wo der Wert noch bei 1,33 ausgewiesen wurde. Das geht aus dem Freitags-Update der wöchentlichen Analyse der Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und der TU Graz hervor.

Auch die tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen entspannte sich leicht von 6,9 auf nun 3,4 Prozent. In den vergangenen Tagen ließ sich für alle Bundesländer ein rückläufiger Trend der Reproduktionszahl beobachten, berichteten die Experten. Sie lag aber in den Berechnungen für den 11. November weiterhin für alle Bundesländer deutlich über 1,0. Daraus ergibt sich eine endemische und somit ständige Verbreitung des Virus.

Die Reproduktionszahl sagt allerdings nichts über die Höhe der Neuinfektionen aus. „Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle ist auf einem erhöhten Niveau“, wurde in der Analyse betont. Am Freitag war ein Rekordwert von 9586 positiven Tests innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemeldet worden. Eineinhalb Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns stehen damit Verschärfungen der geltenden Maßnahmen bevor.

