Die jüdische Kleidermacherin

Die Geschichte von Ella Schapira spiegelt das 20. Jahrhundert wider. Die starke und außergewöhnliche Frau meisterte ein Leben mit dramatischen Umbrüchen und Krisen.

Immer wenn die alte Dame einen runden Geburtstag feierte, den 80er, den 90er, fast hätte sie auch den 100er geschafft, versammelte sich die verstreut über die Welt lebende Familie bei ihr in ihrem bescheidenen Reihenhäuschen am Stadtrand von London. Erst da dämmerte dann dem jüdischen Familienclan, dass es Verwandte in der ganzen Welt gab, von Österreich bis Israel, von Dänemark bis in die USA. Die Königin dieser Treffen, der Mittelpunkt und Anlass, war die 1897 geborene Ella Schapira.