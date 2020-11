Rosneft: 703 Mio. Euro Verlust

Der Ölkonzern weitet das Minus im dritten Quartal aus, überrascht aber beim Ebitda und Freien Cashflow.

Moskau/Wien. Die Coronakrise mit dem massiven Ölpreisverfall trifft auch den führenden russischen Ölkonzern Rosneft, an dem die britische BP mit einem Fünftel beteiligt ist, mit voller Wucht. Wie das staatliche Unternehmen gestern bekannt gab, beträgt der Verlust im dritten Quartal 64 Milliarden Rubel (703 Mio. Euro), nach einem Verlust von 43 Mrd. Rubel im zweiten Quartal. Für die ersten drei Quartale beläuft sich das Minus auf 177 Mrd. Rubel gegenüber einem Gewinn von 550 Mrd. vor Jahresfrist.

Die Zahlen von Rosneft sind insofern pikant, als der im Kreml einflussreiche Rosneft-Chef Igor Setschin es war, der mit seiner Weigerung im Frühjahr, der einbrechenden Nachfrage gemeinsam mit Saudiarabien durch weitere Förderkürzungen zu begegnen, den Preisverfall beschleunigte. Später schwenkte Russland um.

Beim Ebitda hat Rosneft im dritten Quartal mit 366 Mrd. Rubel die Konsens-Erwartungen der russischen Analysten übertroffen. Dies und das solide Ergebnis beim Freien Cashflow „bestätigen eine signifikante Erholung in der makroökonomischen Umgebung für russische Ölproduzenten“, schreibt die Investmentgesellschaft BCS Global Markets in einem Kommentar. Die Aktie stieg an der Moskauer Börse in einem negativen Umfeld um etwa ein halbes Prozent. Der Freie Cashflow stieg auf 146 Mrd. Rubel gegenüber minus 13 Mrd. Rubel im Vorquartal. (est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)