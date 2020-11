Paketboom rettet Post-Gewinn nicht

Auf die Post kommen arbeitsreiche Wochen zu. Sie erwartet täglich bis zu eine Million Pakete im Weihnachtsgeschäft. Für das Gesamtjahr rechnet man mit einem Umsatzplus.

Wien. Die Österreichische Post rechnet in den kommenden Wochen mit einer wahren Paketflut: „Wir werden ein Weihnachten haben, wie wir es noch nicht hatten“, sagt Post-Chef Georg Pölzl. Das Unternehmen rechnet für die Zeit bis zum Jahresende mit Spitzenwerten von bis zu einer Million Paketen pro Tag. Damit würde die Post mehr zustellen als an einzelnen Rekordtagen während des ersten Lockdowns im Frühjahr und zu Weihnachten 2019, erklärte Pölzl anlässlich der Ergebnispräsentation am Freitag.

„Es wird eine Herausforderung, aber wir haben uns bestmöglich darauf vorbereitet und signifikant aufgestockt.“ Allein im neuen Logistikzentrum in Kalsdorf bei Graz könnten pro Stunde 18.000 Pakete abgewickelt werden. Das entspricht einer Kapazitätserweiterung von 20 Prozent.

Das Paketgeschäft wurde für die Post in den vergangenen Jahren immer wichtiger. Zwischen 2009 bis 2019 stieg das Volumen in der Sparte um 154 Prozent. Der Konzern rechnet damit, heuer über 150 Millionen Pakete zuzustellen. Die Coronakrise und der sich dadurch verschärfende Trend zum E-Commerce waren es auch, der dem Unternehmen einen Umsatzanstieg im Paketgeschäft beschert hat. Das Plus in den ersten neun Monaten machte 32 Prozent und rund 577 Mio. Euro aus.

Die Pakete sind auch der Grund, warum es im gesamten Konzern für ein Umsatzplus von 2,4 Prozent auf rund 1,5 Mrd. Euro reichte. Denn im Briefgeschäft büßte man neun Prozent (auf rund 883 Mio. Euro) ein.

Das Briefgeschäft ist seit Jahren rückläufig, macht aber nach wie vor den größten Umsatzanteil der Post aus, es ist auch ihr größter Ertragsbringer. Allein 2019 war der Umsatz mit Brief & Werbepost mehr als doppelt so hoch wie im Paket- und Logistikgeschäft. Zwischen 2025 und 2030 erwartet Pölzl allerdings, dass die Briefpost weniger als die Hälfte zum Konzernumsatz beiträgt.

Corona bringt Zugriffe

Unterm Strich gab es für die Post im Zeitraum Jänner bis Ende September aber einen Gewinneinbruch. Der Ertrag fiel um 35,6 Prozent auf nur noch 64,5 Mio. Euro. Grund dafür ist unter anderem die Fixkostenstruktur, die bei schlagartig geringeren Mengen nicht so schnell angepasst werden könne, sagt Pölzl. Hinzu kämen Zusatzausgaben für Sicherheitsmaßnahmen. Die Coronakrise hat die Post schätzungsweise rund 50 Mio. Euro gekostet, so Pölzl. Jeweils die Hälfte davon waren Aufwendungen und entgangene Umsätze.

Aber auch die Bank99 der Post verschlingt derzeit noch Geld. Sie startete im April. In den ersten neun Monaten wurde das Ergebnis mit Minus 37 Mio. Euro belastet. Knapp 60.000 Kunden konnte die Bank bisher gewinnen, in Zukunft – Zeitrahmen nannte man keinen – sollen es laut Pölzl „Hunderttausende“ sein. Investiert werden in der Aufbauphase 30 bis 40 Mio. Euro pro Jahr.

Sehr zufrieden zeigt man sich mit der Entwicklung der Online-Plattform shöpping.at – obwohl 60 Prozent der Österreicher ihre Weihnachtseinkäufe via Amazon tätigen würden. Sieben Prozent wollen immerhin über die Post-Plattform shoppen gehen. Täglich gibt es durchschnittlich rund 30.000 Online-Zugriffe, im Vorjahr waren es 8000. „Wir hatten immer anspruchsvolle Businesspläne, jetzt bringt uns Corona hohe Steigerungsraten.“ Das Durchbrechen der Gewinnschwelle sei in greifbarer Nähe, ob es schon 2021 so weit sein wird, ist fraglich.

Für 2020 erwartet der Konzern ein Umsatzplus von über drei Prozent. Die Aktie legte am Freitag leicht zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)