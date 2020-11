Legal Tech ist angekommen

Mehr als 9000 Gäste nahmen diese Woche an der ersten digitalen Legal-Tech-Konferenz von Future Law zum Thema „Failures & Success in Legal Tech“ teil. Darunter auch Justizministerin Alma Zadic, die „Justiz Online“, die Digitaloffensive der Justiz ankündigte.

In den Vorträgen und Diskussionen wurde deutlich, dass „Legal Tech und Digitalisierung angekommen sind, um zu bleiben“, sagt Sophie Martinetz, Gründerin von Future Law. Was Kanzleien und Rechtsabteilungen dabei gelernt haben, ist genau zu überlegen, welches Tool welches Problem löst: Für Kanzleien, die sich rühmen, individuelle Lösungen anzubieten, ist Vertragsautomatisierung reine Ressourcenverschwendung. Eine weitere Erfahrung: Viele Tools „verhungern“, weil es an guten Trainings fehlt.

Und: Legal Tech funktioniere auch nur dort besonders gut, wo das Chefsache ist. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)