Brüssel will Regeln für Öko-Werbung

Kommission plant für 2021 große Reform des Verbraucherschutzes.

Brüssel. Im Neuen Jahr wird es die größte Reform der Konsumentenschutzregeln in der EU seit einem Jahrzehnt geben. Die Europäische Kommission stellte am Freitag ihre diesbezüglichen Pläne vor. Sie sehen Novellen für rund ein halbes Dutzend bestehender Richtlinien vor beziehungsweise die Schaffung neuer Vorschriften. Zudem will die Kommission stärkeren Druck auf China ausüben, um das wachsende Problem schadhafter und gefährlicher Produkte einzudämmen. Im vorigen Jahr bezogen sich 64 Prozent der diesbezüglichen Warnungen in einem EU-Alarmsystem auf Produkte aus Übersee, „oft in China“, wie es in dem Strategiepapier heißt.

Brüssel möchte den Verbrauchern bessere Information über die tatsächliche Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Produkten ermöglichen, mit denen Unternehmen für diese werben. Auch die geplante Obsoleszenz, also das von den Herstellern willkürlich herbeigeführte Kaputtwerden von Produkten, soll dank neuer Vorschriften nicht mehr so einfach möglich sein. Ebenfalls geändert werden sollen die Richtlinien über Produktsicherheit, über Verbraucherkredite, über den Fernabsatz sowie über das Schutzniveau und die Unfallverhütung im Umgang mit Maschinen. (GO)

