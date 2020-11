Maskenpflicht im Wald

Expedition Europa: bei Petr Holub in Prag – er schrieb das Buch „Coronavirus – Fehlalarm“.

Ich trete diese Fahrt ungern an, dieses lieb gewonnene Land zählt die meisten Corona-Toten. Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner, an manchen Tagen starben mehr als 200 mit oder an Covid. Wer Alternativen zu den Corona-Verordnungen hören wollte, sah Tschechien im Sommer als Vorbild: Die Debatte war ungewöhnlich frei. Der prominente Journalist Petr Holub kündigte ein Buch an: „Coronavirus – Fehlalarm“. Als es erschien, wurde es vom Verlag versteckt, die Infektionen schossen nämlich in die Höhe. Es sah aus, als hätte sich Holub geirrt. Ich werde ihn fragen, wie er das jetzt sieht.