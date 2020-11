Russische Brandfrage

Wien, 17. November 1870.

Klar ist, daß die Ansicht über das außerordentliche, gewaltsame Auftreten Rußlands überall dieselbe ist. Ihr eine den Umständen vollkommen angemessene und nichts im voraus bloßstellende Form zu geben, das ist die Aufgabe der Cabinette von Wien, London, Konstantinopel und Florenz, und erst wenn darüber Sicheres und Verläßliches bekannt sein wird, dürfte ein Urtheil zulässig sein. Der russische Staatskanzler wußte, was er that, und macht sich nicht auf eine rasche Abwicklung der von ihm in die Welt hineingeschleuderten Brandfrage gefaßt.