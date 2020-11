Ingeborg Zebes: Stark ohne Seilschaft

Ingeborg Zerbes prüft mögliche Fehler vor An-schlag in Wien, ohne an absolute Sicherheit zu glauben.

Ingeborg Zerbes sprüht vor Energie, wo immer sie auftritt. Die wird sie auch brauchen, wenn sie als Leiterin einer Untersuchungskommission für Justiz- und Innenministerium prüfen soll, ob es im Vorfeld des Terroranschlags in Wien Fehler bei Gericht oder Behörden gegeben hat.

Auch fachlich bringt die Wienerin des Jahrgangs 1969 die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Zerbes ist Professorin am Institut für Strafrecht der Universität Wien. Schon seit ihrer Habilitation an dieser Universität zum Thema „Spitzeln, Spähen, Spionieren: Sprengung strafprozessualer Grenzen durch geheimen Zugriff auf Kommunikation“ beschäftigt sie sich mit Möglichkeiten und Grenzen der Überwachung im Zusammenhang mit Strafverfahren. Als Verfechterin einer freiheitsorientierten Demokratie warnt sie vor übertriebenen Sicherheitserwartungen: „Die Idee, dass man mit Überwachung eine sichere Gesellschaft erzeugt, ist trügerisch – schon gar in einer Gesellschaft, die sich als liberal versteht“, sagt Zerbes zur „Presse“.

Mit ihrer mehrjährigen Tätigkeit am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg konnte Zerbes Einblick nehmen in andere Rechtsordnungen. Ihre erste Professur führte Zerbes 2011 nach Bremen, ehe sie im Sommer 2019 nach Wien zurückkehrte. Zerbes gehört keiner politischen Seilschaft an und konnte an der Zusammensetzung ihrer Kommission mitwirken. Deren Bericht will sie öffentlich machen. (kom)

