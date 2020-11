Ruf nach Mut zur Utopie

Neues Buch. Ex-VfGH-Präsident Adamovich sieht in einer aktuellen Standortbestimmung keinen Grund zu jammern.

Wien. Von einem in seiner jetzigen Form „sinnlosen“ Bundesrat bis zu einem globalen Bundesstaat spannt Ludwig Adamovich, ehemals Präsident des Verfassungsgerichtshofs, seine Betrachtungen in einem neuen Buch. Der 88-jährige Doyen des österreichischen Verfassungsrecht, der nach Bundespräsident Heinz Fischer auch dessen Nachfolger Alexander Van der Bellen berät, unternimmt eine Standortbestimmung, die mit Kritik nicht spart, aber im Grundtenor positiv und optimistisch ist.

Adamovich zeigt also Schwächen der Verfassung auf wie den Bundesrat, der in 100 Jahren erst einmal ein Gesetz verhindert hat, die „schauderhafte“ Kompetenzverteilung Bund–Länder oder das Fehlen eines eigenen Grundrechtskatalogs. Er warnt vor antidemokratischen, illiberalen Tendenzen der FPÖ ebenso wie – mit Blick ins Ausland – der Führungen Ungarns und Polens. Gegen nationalistische Strömungen, wie sie auch in Frankreich und Deutschland erstarken, setzt er auf die EU. Doch auch dieses größte und wirksamste Friedensprojekt, das es je gab, müsse transparenter, volksnäher werden. Und für die globalen Herausforderungen – Viren, Wirtschaftskrisen, Erderwärmung – sei selbst die EU noch zu klein. Daher plädiert Adamovich für die „Utopie eines globalen Bundesstaats“, in dem sich alle Länder an dieselben Gesetze zu halten hätten.

Zugleich appelliert Adamovich an jeden Einzelnen: Man solle auf die Stimme des Gewissens hören und sich, gerade in Zeiten von Corona, in Eigenverantwortung üben. Grund zum „Jammern, dieser urösterreichischen Eigenschaft“, sieht Adamovich nicht. (kom)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)