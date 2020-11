Erster Aufschlag und Winkelspiel als Knackpunkte

Dominic Thiem zog für das ATP-Finale mit Tsitsipas, Nadal und Rublew ein hartes Los. Jürgen Melzer kann in London dafür überraschen.

London. Wer der beste Tennisspieler sein will, muss die größten Widersacher besiegen. Mit dieser Einstellung dürfte Dominic Thiem die Auslosung zum ATP-Saisonfinale in Londons O2-Arena verfolgt haben. Die Losfee hievte den 27-Jährigen, Nr. 3 der Welt, in die Gruppe „London 2020“ mit Rafael Nadal, Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas (GRE) sowie Wien-Sieger Andrej Rublew.

Thiem spielte auf Hartplatz eine beeindruckende Saison, gekrönt durch den US-Open-Titel. Er kennt London, Arena, Event (5,7 Mio. $ Preisgeld) und Ablauf. Der ÖTV-Star ist zum fünften Mal dabei und erhält die Chance, sich für das verlorene Finale zu revanchieren. Erster Aufschlag, tunlichst schnell, Returns und Winkelspiel werden entscheiden.

Thiems Bilanz gegen Tsitsipas steht bei 4:3-Siegen. Gegen Nadal konnte der Niederösterreicher von 14 Partien fünf gewinnen. Im Head-to-Head mit Rublew, für viele als fünffacher Turniersieger der Saison der Topfavorit, steht es 2:2.

In der zweiten Vierergruppe, „Tokio 1970“, treffen der Weltranglisten-Erste Novak Djoković, Daniil Medwedew (RUS), Alexander Zverev (GER) und Diego Schwartzman (ARG) aufeinander. Die jeweils zwei Gruppen-Besten kommen weiter. Thiem, seit Mittwochabend vor Ort, trifft am Sonntag (ab 15 Uhr, live Sky) auf Tsitsipas.

Der krönende Abschluss

Jürgen Melzer und sein französischer Doppelpartner Edouard Roger-Vasselin haben am Freitag mit dem Einzug ins Endspiel des ATP-Tennisturniers in Sofia auch die Qualifikation für die ATP-Finals geschafft. Melzer, 39, ist zum dritten Mal beim „Masters“ genannten Showdown nach 2010 und 2011 dabei. Er kann zum Abschluss seiner Karriere, er wird nach Saisonende neuer ÖTV-Sportdirektor, ein letztes Mal überraschen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2020)