Vorsicht! Der Staat will wieder Unternehmer spielen

Die Politik regiert immer stärker in Unternehmen hinein. Selten ist das zum Wohle der Betriebe, in der Regel hemmt es den wirtschaftlichen Fortschritt.

In der Coronapandemie hat die Regierung, so sind sich die meisten Beobachter einig, vieles richtig gemacht. Vor allem die Staatshilfen für Unternehmen, die Kurzarbeit und Steuerstundungen haben dazu geführt, dass viele Arbeitsplätze und Betriebe vorerst gerettet worden sind. Diese Hilfen sorgen auch dafür, dass das Kreditrisiko der Banken überschaubar ist – es also zu keiner Banken- und Finanzkrise kommt. Die jüngsten Meldungen über Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff geben sogar berechtigte Hoffnung, dass man diese „Naturkatastrophe“ schneller auch wirtschaftlich abschütteln kann als bisher befürchtet. Daran ändert auch der nun bevorstehende mögliche zweite Lockdown nichts. Nur zur Erinnerung: Die Finanzkrise von 2008 hatte die Weltwirtschaft fünf Jahre im Würgegriff und führte in Europa zur Eurokrise.