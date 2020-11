Schildkrötenpflanze: Immer mit der Ruhe

Die braucht man, will man irgendwann eine richtig fesche große Schildkrötenpflanze sein Eigen nennen, es sei denn, man hat ein paar Tausender locker sitzen.

Das Glanzstück in Ferdinand von Schirachs erstem und möglicherweise bestem Erzählband mit dem Titel „Verbrechen“ ist die Geschichte von „Tanatas Teeschale“. Sie beginnt mit einem nächtlichen Einbruch in Tanatas Wohnung. Eine Bande Kleinkrimineller bricht den Tresor des Japaners aus der Wand, knackt ihn in der Sicherheit eines Kellers auf und findet 120.000 Euro in bar, ein paar Uhren sowie eine kleine, schwarz lackierte Holzkiste. Darin entdecken sie zu ihrem Missvergnügen nur eine unscheinbare Teetasse, eingeschlagen in rote Seide. Erst wollen die Diebe das Stück wegwerfen, weil es ihnen hässlich vorkommt, doch dann versilbern sie das Schälchen doch und verscherbeln es um 30 Euro an einen Altwarenhändler. Immerhin.