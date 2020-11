Jetzt live: Handel und Schulen schließen

Live

Die Regierung gibt neue Verschärfungen bekannt. „Der Lockdown ist das einzige Mittel, von dem wir wissen, dass es verlässlich wirkt“, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Mit Livestream.

Seit 16:30 Uhr stellen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) sowie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Regeln für den neuen Lockdown vor. Der neue Lockdown soll bis inklusive 6. Dezember gelten. Ab Dienstag der Handel mit den schon aus dem Frühling bekannten Ausnahmen wie Lebensmittelgeschäften und Apotheken schließen, verkündete Kurz. Die Schulen werden auf Fernunterricht umgestellt - sowohl in den Schulen, als auch in Kindergärten besteht aber die Möglichkeit auf Betreuung. Außerdem gelten Ausgangsbeschränkungen nun rund um die Uhr.

Kontakt ist nur noch mit einzelnen engsten Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen oder mit nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartnern erlaubt. Ebenfalls schließen müssen alle persönlichen Dienstleister. Das betrifft etwa Friseure, Kosmetikerinnen und Masseure.

„Der Lockdown ist das einzige Mittel, von dem wir wissen, dass es verlässlich wirkt“, sagte der Kanzler. Die Maßnahmen seien „extrem einschneidend“, das sei ihm klar. Aber „jeder soziale Kontakt ist einer zu viel."

„Meine eindringliche Bitte: Treffen Sie niemanden“, sagte Kurz. „Wenn Sie alleine leben, dann definieren Sie eine Person, mit der Sie in Kontakt bleiben“. Denn nur so könne Weihnachten und die Zeit davor gerettet werden. Nach Ende des Lockdowns sollen Schulen und Handel als erstes wieder öffnen.

Umsatz-Verlust für Handel von 20 bis 60 Prozent

Handel bekommt bekommt 20 bis 60 Prozent Umsatz-Verlust ersetzt, sagte Kogler. Der Vizekanzler und Sportminister appellierte, Bewegung und Sport an der frischen Luft zu machen - aber wenn möglich alleine.

Ein Entwurf der Verordnung wurde bereits zuvor an Opposition und Länder geschickt. Mehr dazu hier: Was in der Verordnung steht.

Fachminister im Anschluss

Am frühen Abend, ab circa 18 Uhr, werden die Fachminister Gernot Blümel (Finanzen), Heinz Faßmann (Bildung) und Christine Aschbacher (Arbeit/alle ÖVP) ins Detail gehen. Unter anderem wird es da um Entschädigungen für den Handel gehen, die mit 40 Prozent des Umsatzverlusts beschränkt werden dürften.

(APA/red)