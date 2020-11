Live ab 16.30 Uhr: So wird der zweite Lockdown

Live

Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Karl Nehammer geben die Verschärfungen ab Dienstag bekannt. Mit Livestream.

Ab 16.30 Uhr stellen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) sowie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Regeln für den neuen Lockdown vor. Ein Entwurf der Verordnung wurde bereits an Opposition und Länder geschickt. Demzufolge wird es Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr geben. Der Handel muss mit wenigen Ausnahmen zusperren. Die Schulen dürften auf Fernunterricht umstellen. Kontakt ist nur noch mit einzelnen engsten Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen oder mit nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartnern erlaubt. Gelten soll all das bis 6. Dezember. Mehr dazu hier: Was in der Verordnung steht.

Am frühen Abend, ab circa 18 Uhr, werden die Fachminister Gernot Blümel (Finanzen), Heinz Faßmann (Bildung) und Christine Aschbacher (Arbeit/alle ÖVP) ins Detail gehen. Unter anderem wird es da um Entschädigungen für den Handel gehen, die mit 40 Prozent des Umsatzverlusts beschränkt werden dürften.

(APA/red)