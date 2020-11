Pasta und Pierogi wie damals bei Oma

Nudeln gibt es auf der ganzen Welt – zwei neue Onlineshops bieten italienische und polnische.

Nudeln gehören zu den universellsten Lebensmitteln. Es gibt sie auf der ganze Welt in unzähligen Varianten, was die Form, aber auch die Rezeptur betrifft – von der asiatischen Glasnudel über die italienische Pasta bis hin zum österreichischen Fleckerl. Selbst die Abgrenzung zu Knödel und Spätzle ist nicht immer einfach, handelt es sich doch stets um auf Mehl und/oder Hartweizengrieß, Wasser und – je nach Land bzw. Region – Eiern basierende Teige, die in Salzwasser gekocht werden. Dicke Schupfnudeln gehören da ebenso dazu wie Kärntner Kasnudeln, Mohnnudeln oder auch dünne Fadennudeln, wie sie hierzulande gerne in der Suppe schwimmen. Jedes Land hat diesbezüglich seine Eigenheiten.