Wo die wilden Frauen wohnen

(c) Ollie Grove

Sie hat einen scharfen Blick für Details: Denise Mina, „Queen of Tartan Noir“.

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Kriminalromane der Ariadne-Autorinnen nicht mehr aus dem Genre wegzudenken. Zwei Neuerscheinungen zeigen: Besser geht es kaum.

Als die Reihe der Ariadne-Kriminalromane im Argument-Verlag 1988 ins Leben gerufen wurde, war das ein Skandal. Der „feministische Krimi“ – was sollte das sein? Eine Provokation? Über 30 Jahre später steht fest: Der Kleinverlag ist Garant für hochqualitative Krimi-Kost geworden. Hauptverantwortlich dafür ist Verlegerin Else Laudan, die seit Beginn an dabei war, zunächst als Lektorin und Übersetzerin, und seit 1997 federführend tätig ist.