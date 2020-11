Mohács: Das ungeklärte Schlachtfeld

(c) Attila Kisbenedek/Picturedesk.com

Die verlorene Schlacht bei Mohács 1526 gegen die Türken veränderte Europas Landkarte. Forscher wollen nun belegen können, wo exakt sie stattfand – und wo Ungarns König fiel.

Die Skelette liegen, wie die Leichen fielen: über- und nebeneinander, ineinander verkeilt, eingeschlagene Schädel, gebrochene Armknochen – dort, wo das Opfer den Hieb abwehren wollte. Rund 200 Menschen mögen es sein, die hier liegen. Seit der Schlacht bei Mohács 1526, in der die Osmanen dem ungarischen Königreich den Todesstoß versetzten und so das Machtgefüge in Europa massiv änderten.