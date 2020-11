Sophia Loren: „Fühle mich noch jung genug“

Einst unterbrach sie der Kinder wegen ihre Karriere, nun dreht sie mit ihrem Sohn: Mit der Netflix-Produktion „Du hast das Leben vor dir“ kehrt Sophia Loren mit 86 nach langer Pause aus der Pension zurück – und hat durchaus Lust, in Zukunft wieder mehr zu drehen.

Wir haben Sie lang nicht mehr in einem Film gesehen. Der letzte liegt zehn Jahre zurück.



Sophia Loren: Ich habe in der Vergangenheit genügend gearbeitet. Ich muss nicht um jeden Preis drehen. Schließlich verbringe ich gern Zeit mit meiner Familie und meinen Enkeln. Deshalb will ich auch keine Filme machen, die mir nichts bedeuten. Da würde ich nur mein Publikum enttäuschen. Es gibt wenige Projekte, die gute Geschichten erzählen, was mir unbedingt wichtig ist. Und ich muss mit Regisseur und Produzent klarkommen.





Der Regisseur bei „Du hast das Leben vor dir“ war Ihr Sohn Edoardo Ponti. Das dürfte ja dann ein Selbstläufer gewesen sein.