Shirley Bassey: Starke Stimme, starker Abgesang

Dame Shirley Bassey ist immer noch ein Star. Nun dankt die 83-jährige Diva mit „I Owe It All To You“ ihrem Publikum – vielleicht ein letztes Mal.

Zögerliches Klavier, sanfte Geigen, dann setzt diese markante Stimme ein: „We dreamers have our ways of facing rainy days and somehow we survive”. Dieser neue Song heißt „I Made It Through The Rain“. Immer schon hat Shirley Bassey mit ihrem kraftvollen Organ die Dinge des Lebens abgewogen und letztlich tiefer gesehen. Triumphe und Tragödien waren in diesem Aschenputtelmärchen von einem Leben recht gleichmäßig verteilt.