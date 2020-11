Unamerican Activities und kleine Lichtblicke

Versöhnung in den USA wird ein schwieriges Geschäft sein, solang beide Seiten einander den Verrat an Amerika vorwerfen.

Wenn Peter Michael Lingens im „Falter“ schreibt, Trump bringe seine „Verachtung der Verfassung“ zum Ausdruck, wenn „er rechtskonforme Wahlen mit einer Flut von Klagen in Frage stellt“, drückt er aus, was viele meinen – aber schlüssig ist das nicht. Den Rechtsweg zu beschreiten, ist immer eher ein Ausdruck des Vertrauens in die Verfassung und ihre Organe. Selbst dann, wenn es Trump ist, der sich nicht auf die Lingensche Ferndiagnose der Rechtskonformität verlassen will, sondern örtliche Gerichte damit befasst.

Trumps sture Klagen sind freilich kein hilfreicher Beitrag zur nationalen Versöhnung. Das „Lincoln Project“ republikanischer Trump-Gegner ruft daher dazu auf, die Anwaltskanzleien zu boykottieren, die Trump vertreten. Was auch keine versöhnliche Geste ist. Im wunderbaren „Bridge of Spies“ spielt Tom Hanks den Anwalt Donovan, der im Kalten Krieg einen russischen Spion vertritt. Als ein CIA-Mann dem Anwalt nahelegt, seinen Klienten (regelwidrig, aber im Interesse Amerikas) fallen zu lassen, weist ihn Donovan mit Blick auf das verfassungsmäßige Recht auf einen Anwalt zurecht: „Ich bin irisch, Sie deutsch, aber was macht uns beide zu Amerikanern? Nur eine Sache, eine einzige. Das Buch der Regeln. Wir nennen es die Verfassung. Wir bekennen uns zu den Regeln, und das ist, was uns zu Amerikanern macht. Es ist alles, was uns zu Amerikanern macht.“

Das Problem der Unversöhntheit in einer Demokratie wird immer dann prekär, wenn der anderen Seite unterstellt wird, nicht mehr Teil dieser Demokratie zu sein, sondern ihr Feind. Und da ist nicht nur Donald Trump auffällig. Eine Posse haben Leute aus der zweiten Reihe der Demokraten geliefert, die trumpaccountability.net gegründet haben, um dort Mitarbeiter der Trump-Regierung aufzulisten, damit man ihnen keine Jobs gibt. Begründet wurde das mit der „Wiederherstellung demokratischer Normen“, um „Amerikas Zukunft“ zu schützen. Es gehe um das Wiederherstellen der „amerikanischen Seele“.

Irgendein Demokrat scheint aber doch ein Machtwort gesprochen zu haben, die Seite ist eingestellt. Das ist ermutigend. Demokratie heißt ja, dass nicht nur wir, die Erleuchteten, mitspielen dürfen, sondern auch die anderen, die verblendeten Ungustln. Die große Versuchung, sich den Kampf einfach zu machen, ist die Delegitimierung des anderen, das Hinausschieben aus dem „Verfassungsbogen“. Natürlich gehört, wer die Regeln verletzt, indem er etwa Gewalt anwendet, zur Verantwortung gezogen – aber nicht auf der Straße, sondern durch ordentliche Gerichte. Das heißt Achtung vor der Verfassung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2020)