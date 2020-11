Auch wenn die zweite Coronawelle Russland fest im Griff hat, schreckt der Kreml vor einem totalen Lockdown doch zurück. Entspannung durch Impfstoffe wird es erst im Frühling geben.

In dieser Woche gab es schlechte Nachrichten für die Moskauer Nachtschwärmer. Restaurants und Cafés, Bars und Clubs werden zu Silvester 2020 geschlossen bleiben. Die Korken des russischen „Schampanskoje“ werden also nur in Wohnungen an die Decke gehen.