Mit diesen vier Aktien steht man langfristig auf der Siegerseite

Trotz Impfstoff-Euphorie sollte man als Anleger im vierten Quartal warm angezogen bleiben. Mit diesen vier Aktien aber ist man in jedem Fall gut aufgestellt.

Was für eine Woche an der Börse! Vor allem in Europa wurden die Leitindizes nach oben katapultiert wie kaum jemals und hielten sich dort auch. Dass – nach der vollendeten US-Wahl – die Mitteilung des deutschen Unternehmens BioNTech, auffällig gute Resultate bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffes zu haben, derart am Markt einschlägt, braucht nicht zu verwundern. Und doch ist auch das ein Zeichen, an welch dünnem Faden der nervöse Markt derzeit hängt und wie er ausschlagen kann.