7063 Neuinfektionen in Österreich

Mehr als 4000 der Erkrankten werden im Spital behandelt, 584 auf der Intensivstationen. Es gab 85 Tote innerhalb von 24 Stunden.

Mit 7063 vermeldeten SARS-CoV-2-Neuinfektionen in ganz Österreich am Samstag ist deren Zahl nach Werten knapp bei 10.000 in den zwei vergangenen Tagen merklich gesunken. Weiter gestiegen ist indes die Zahl der Spitalspatienten auf 4026, 584 davon wurden auf Intensivstationen behandelt. 85 Menschen starben mit Covid-19, die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt somit 1.746, wie aus den aktuellen Zahlen hervorgeht.

1377 Tote waren es noch vor einer Woche, womit seither jeden Tag mehr als 50 Menschen starben: Alle 30 Minuten wuchs die Zahl somit um eine weitere Person. Die Zahl der Intensivpatienten stieg innerhalb von sieben Tagen von 432 um 35 Prozent auf 584 Personen. Bisher gab es laut Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9:30 Uhr) 198.291 positive Testergebnisse, 119.415 sind wieder genesen, somit gibt es aktuell nach Abzug der Todesopfer 77.130 aktive Fälle - vor einer Woche waren es noch 57.570.

Erneut technisches Problem

Wegen erneut technischen Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) wurden die Gesamtinfizierten im Land Salzburg durch eine Hochrechnung auf Basis der gestrigen Morgenmeldung mit 510 berechnet. Mit 1665 Neuinfizierten entfielen die meisten wieder auf Oberösterreich, Wien folgt 1331 und Niederösterreich mit 1026.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf:

Burgenland: 190 Fälle

Kärnten: 474 Fälle

Niederösterreich: 1026 Fälle

Oberösterreich: 1665 Fälle

Steiermark: 982 Fälle

Tirol: 523 Fälle

Wien: 1331

Vorarlberg: 362 Fälle

Die Zahl der durchgeführten Tests lag am Samstag nicht vor, der Anteil an positiven Tests zuletzt jedoch bei über 20 Prozent.

Gemessen an der Einwohnerzahl hat Österreich derzeit die höchste Rate an bekannten Covid-Neuinfektionen weltweit, wie eine Aufstellung der Datenplattform "Our World in Data" am Samstag aufgezeigt hat. Im für Vergleiche üblichen sieben Tages Schnitt liegt Österreich mit 831 Neuinfektionen pro Million Einwohner vor Georgien, der Schweiz und Tschechien.

