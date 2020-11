Kurz kündigt Corona-Massentests wie in Slowakei an

In Österreich soll es gegen Ende des nun verhängten Lockdowns bis 6. Dezember und auch vor Weihnachten Massentests der Bevölkerung geben - ähnlich wie in der Slowakei.

In Österreich soll es gegen Ende des nun verhängten Lockdowns bis 6. Dezember und auch vor Weihnachten Massentests der Bevölkerung geben - ähnlich wie in der Slowakei. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag an. Zielgruppe sind zunächst unter anderem Lehrer.

Die Slowakei hat diese Woche die zweite Runde von Massentests angekündigt. in der ersten Runde seien 38.000 Fälle ausgemacht worden. „Jetzt geht es Corona an den Kragen“, triumphiert der slowakische Ministerpräsident Igor Matovič. In einer Pressekonferenz lobte der Gründer der populistisch-konservativen Bewegung Olano (Gewöhnliche Leute und Unabhängige Persönlichkeiten) den international beachteten slowakischen Sonderweg im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus als Vorbild für Europa und die Welt: „Mit den landesweiten Massentests haben wir wahrhaft eine Atombombe gegen das Coronavirus entdeckt.“

(APA)