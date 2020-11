Musiksalon Nr. 13: Was sollen die Philharmoniker auf Tournee spielen?

Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen haben die Wiener Philharmoniker soeben eine Tournee durch Japan absolviert. Unter Valery Gergiev spielten sie vor allem russische Musik . . .

Dass es die Wiener Philharmoniker überhaupt unternommen haben, in Zeiten wie diesen eine Reise zu wagen, wurde ihnen allseits als mutige Tat angerechnet. Was immer man davon halten mag, dass sie diesen Spießrutenlauf für Musik von Strawinsky und Prokofieff auf sich genommren haben - im Musiksalon lauschen wir zurück in die Vergangenheit, als das Orchester auf Reisen vor allem Mozart, Beethoven oder Schubert spielte.

16. November: Wiens Botschafter in der Welt

Die Reisetätigkeit der Philharmoniker begann ja schon früh im 20. Jahrhundert. Und dass man Wien und sein Meisterorchester vor allem in Japan so hoch schätzt, hat nicht zuletzt auch mit dem Engagement von Dirigenten wie Karl Böhm oder Herbert von Karajan zu tun.

So hören wir diesmal Musik von Franz Schubert, dirigiert von Karl Böhm, Beethoven, dirigiert von Carlos Kleiber und Christian Thielemann sowie Joseph Strauß unter der Leitung von Herbert von Karajan.

Pionier Clemens Krauss

Die Musik der Strauß-Dynastie hat in den philharmonischen Programmen schon Clemens Krauss hoffähig gemacht. Er war nicht nur ein Sachwalter seines Mentors Richard Strauss, sondern auch der Moderne und dessen, was man als Unterhaltungsmusik bezeichnet.

Krauss stand auch am Pult der Philharmoniker anlässlich des ersten Nachkriegs-Gastspiels der Staatsoper, 1947, in London, wo es zur legendären Wiederbegegnung mit dem schon von seiner Todeskrankheit gezeichneten Tenor Richard Tauber kam, der ins Exil gezwungen worden war und bei dieser Gelegenheit noch einmal zum Ensemble der Staatsoper stieß, um den Don Ottavio in Mozarts „Don Giovanni“ zu singen. Auch an diese berührende Gastspiel-Begegnung wird erinnert.