Covid kostet Weltwirtschaft zwölf Billionen Dollar

Der Schaden für die Versicherungen beläuft sich auf 50 bis 80 Mrd. Dollar.

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re erwartet im laufenden und im kommenden Jahr schwere Beeinträchtigungen der Weltkonjunktur durch die Coronaviruskrise. „Wir gehen davon aus, dass die Leistungseinbußen in diesen zwei Jahren weltweit zwölf Billionen Dollar betragen wird“, sagte Konzernchef Christian Mumenthaler vorigen Mittwoch auf einer online abgehaltenen Konferenz des Finanzinformationsanbieters Bloomberg. Die Versicherer könnten das nicht auffangen, denn ihre Bilanzen machten nur einen kleinen Bruchteil dieser Summe aus.



Die Branche habe die Pandemie insgesamt gut bewältigt, weil sie mit viel Kapital in die Krise gegangen sei. Zudem sei ihr das Risiko bewusst gewesen. Mumenthaler hält den für die Branche erwarteten Gesamtschaden von 50 bis 80 Milliarden Dollar für überschaubar. Denn die Schäden durch Naturkatastrophen hätten sich allein 2017 auf mehr als 140 Milliarden Dollar belaufen.



Die Branchenvertreter sind von der Coronakrise freilich unterschiedlich getroffen. Während die Zurich Insurance Group, Europas fünftgrößter Versicherungskonzern, weiter Covid-19-bedingte Schäden von bescheidenen rund 450 Millionen Dollar netto erwartete, erlitt der Rückversicherer Swiss Re in den ersten neun Monaten virusbedingt einen Verlust von 691 Mio. Dollar. Die italienische Generali meldet einen Gewinnrückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 auf 1,3 Mrd. Euro. Bei der deutschen Allianz hingegen blieben größere Blessuren aus. Sie sieht den Höhepunkt der Belastungen durch die Pandemie hinter sich. (ag./red.)