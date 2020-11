Polisario meldet neue Kämpfe in der Westsahara

In der umstrittenen Wüstenregion Westsahara in Nordwestafrika halten die Gefechte zwischen marokkanischen Truppen und Kämpfern der Unabhängigkeitsbewegung Polisario an.

Gefechte mit marokkanischen Truppen begannen am Freitag bei einer Überlandstraße.

Rabat/Tindūf. In der umstrittenen Wüstenregion Westsahara in Nordwestafrika halten die Gefechte zwischen marokkanischen Truppen und Kämpfern der Unabhängigkeitsbewegung Polisario, die am Freitag begonnen haben, offenbar an. Der Außenminister der international nur zum Teil anerkannten Demokratischen Arabischen Republik Sahara, Mohamed Salem Ould Salek, sagte am Wochenende, in der Region Guerguerat im Süden an der Grenze Mauretaniens gebe es Kämpfe mit Marokkanern. Der 1991 erklärte Waffenstillstand sei passé.

Die Westsahara (ca. 266.000 km2, vielleicht 600.000 Einwohner) war bis 1975 bei Spanien und wurde danach von Marokko besetzt und schrittweise annektiert. Die Rebellenbewegung Frente Polisario rief 1976 mithilfe Libyens und Algeriens einen eigenen Staat aus, der faktisch nur ein Drittel der Westsahara umfasst, darunter den Südrand. Als „Hauptstadt“ benutzt die Polisario die Wüstenstadt Tindūf in Algerien. Versuche, auch über die UNO, ein Unabhängigkeitsreferendum zu initiieren, scheiterten, Marokko will dem rohstoffreichen Gebiet an der fischreichen Atlantikküste nur Autonomie geben.

Sorge vor größerem Krieg

Am Freitag hatten marokkanische Truppen eine Blockade der Überlandstraße längs der Küste nach Mauretanien und Westafrika in der Pufferzone von Guerguerat durch Polisario-Einheiten geräumt, angeblich auch durch Einsatz von Raketen. Am Samstag soll der Verkehr wieder in Gang gekommen sein. Die Kämpfe nach Jahren relativer Ruhe lösten international Besorgnis aus, etwa bei der UNO, Algerien und Spanien, das die Beteiligten zu Verhandlungen aufrief. (ag./wg)