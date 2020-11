Großdemonstration für Trump in Washington

Zehntausende Fans des Präsidenten auf dem Marsch, er weist die Wahlniederlage wieder zurück.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Eindruck zurückgewiesen, dass er seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden eingesteht. „Er hat nur in den Augen der Fake-News-Medien gewonnen. Ich gestehe gar nichts ein!“, twitterte Trump.

In den Tagen zuvor hatte er entgegen seines vorherigen Verhaltens in Bezug auf das Wahlergebnis mehrfach angedeutet, dass Biden der Sieger sei. Später ergänzte er das aber mit den bekannten Behauptungen des Wahlbetruges. Und dass er letztlich doch siegen werde.

Trumps Anwälte führen diverse Klagen im mehreren Bundesstaaten, können aber keine überzeugenden Belege für Wahlfälschungen vorlegen. Zudem haben mehrere Staatsanwaltschaften verkündet, dass sie solche Klagen nicht aufnehmen und verfolgen würden.



Indes fand in der Hauptstadt Washington am Samstag eine Großdemonstration Zehntausender Trump-Anhänger statt. Sie marschierten durch die Straßen, trugen US-Fahnen und Porträts des Präsidenten und riefen Parolen von wegen Wahlbetrugs. Einige Gruppen waren bewaffnet. Als Trump in einer Wagenkolonne vorbeifuhr, winkte er aus dem Auto, worauf viele jubelten.

Trump-Fans „Nazis“

„Stoppt den Diebstahl“ war einer der Slogans (bezüglich des Wahlergebnisses). Bisher konnte weder eine Behörde noch ein Justizorgan den Vorwurf nachvollziehen. Gruppen von Gegendemonstranten, die unter anderem Parolen schrien, dass Trump-Fans „Nazis“ seien, wurden von der Polizei von der Hauptmasse der Marschierenden getrennt, es gab mehrfach Auseinandersetzungen und einige Verletzte. (ag.)