Nach Ausschreitungen: Perus Übergangspräsident tritt zurück

Weitere Demos und Ausschreitungen wegen der Absetzung von Präsident Vizcarra durch den Kongress.

In Peru ist Interims-Präsident Manuel Merino nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt zurückgetreten. Bei gewalttätigen Protesten gegen seine Regierung waren zuvor zwei Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. "Ich möchte wie Sie das Beste für dieses Land", wandte sich Merino in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung, bevor er seinen "unwiderruflichen" Rücktritt ankündigte. Merino war Anfang der Woche ins Amt gekommen, nachdem der von der Opposition dominierte Kongress für die Absetzung des bisherigen Präsidenten Martin Vizcarra gestimmt hatte. 2021 stehen Präsidenten- und Parlamentswahl an.

Am Samstag waren den sechsten Tag in Folge Tausende in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das aus ihrer Sicht undemokratische Vorgehen des Kongresses bei der Absetzung des liberal-konservativen Vizcarra (57), der 2018 an der Spitze einer Sammelbewegung gewählt worden war. In der Hauptstadt Lima setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse ein, es fielen auch scharfe Schüsse.



Die nationale UN-Vertretung sowie NGOs hatten der Polizei mehrfach exzessive Gewaltanwendung gegen Demonstranten und Journalisten vorgeworfen. Die Zeitung „El Comercio“ berichtete, Polizisten hätten unerlaubt auch mit Glaskugeln geschossen.

„Moralische Unfähigkeit"

Vizcarra wurde nach viel Hin und Her vorigen Montag wegen „dauerhafter moralischer Unfähigkeit“ mit einer deutlichen Mehrheit der Abgeordneten im Kongress abgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, als Gouverneur der Region Moquegua zwischen 2011 und 2014 Bestechungsgeld von einer Baufirma in Höhe von umgerechnet etwa 533.000 Euro angenommen zu haben. Dazu kamen Vorwürfe der Beweismittelunterdrückung bei fragwürdigen Jobvergaben. Umgekehrt gilt indes auch ein erheblicher Teil der Abgeordneten als korrupt. Vizcarras Vorgänger, Pedro Pablo Kuczynski, war 2018 wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten.





(Ag.)