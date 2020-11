Irans Kollaboration mit al-Qaida

Die Tötung von al-Qaida-Vizechef Abu al-Masri in Teheran durch Agenten Israels wirft Licht auf die Kooperation zwischen dem schiitischen Staat und sunnitischen Terroristen.

Teheran/Tel Aviv/Istanbul. In Pasdaran, einem wohlhabenden Stadtteil von Teheran, tauchten heuer an einem Sommerabend zwei Männer auf einem Motorrad neben einem weißen Pkw auf. Einer der Männer schoss mit einer schallgedämpften Pistole in den Wagen – der Fahrer (57) und die Frau neben ihm starben, die Täter brausten davon.



Ein libanesischer Professor und seine Tochter seien getötet worden, meldete damals die iranische Presse. Am Wochenende aber hieß es seitens US-Medien unter Berufung auf Geheimdienste, in Wahrheit sei damals der Vizechef des Terrornetzwerkes al-Qaida, Abu Mohamed al-Masri, von israelischen Agenten im Auftrag der USA erschossen worden.