Frankreichs Schulen bleiben vorerst offen

Angesichts einer rapide zunehmenden Zahl von Infektionen unter Lehrern und Schülern protestieren Lehrergewerkschaften und auch Eltern von Schulkindern, die nun ab sechs Masken tragen sollen.

Paris. Allein in der Woche vom 5. bis 11. November hat sich laut dem französischen Erziehungsministerium die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Schüler in den Grund- und Mittelschulen auf 12.487 vervierfacht. Beim Personal betrug die Zahl der bestätigten Erkrankungen am 12. November bereits 2223. Trotz dieser bedenklichen Entwicklung möchte Premierminister Jean Castex, der die zweite Lockdownperiode bis zum 1. Dezember verlängert hat, die öffentlichen Schulen vorerst weiterhin offen lassen. Denn ein erneuter längerer Ausfall des Unterrichts hätte gravierende Folgen für die Schuljugend und indirekt für die Wirtschaft.