Welche Signale erwartet die Welt in diesen Zeiten aus Wien?

In Internetforen feiern viele Kommentatoren die Philharmoniker als Helden, weil sie der Krise zum Trotz gerade in Japan gastieren.

ZWISCHEN

Unsere Philharmoniker machen Schlagzeilen, weil sie der weltweiten Krise trotzen und unter enormen Sicherheitsvorkehrungen Musik machen. Nicht in Wien. Aber in Japan. Die Beziehungen des Orchesters zum Fernen Osten haben ja Tradition. Und das japanische Publikum ist diszipliniert genug, um statt laut Bravo zu rufen Transparente mit Liebeserklärungen in die Höhe zu halten.

E-Mails an: