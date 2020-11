Der Oberste Gerichtshof verurteilt den Juristen, weil er eine Angehörige „Arschgesicht“ nannte.

Wien. „Der Rechtsanwalt ist überhaupt verpflichtet, durch Redlichkeit und Ehrenhaftigkeit in seinem Benehmen die Ehre und Würde des Standes zu wahren.“ So steht es in der Rechtsanwaltsordnung. Mit dieser Bestimmung nicht vereinbar ist es, wenn ein Anwalt eine andere Person als „Arschgesicht“ tituliert. Noch dazu in der Kirche, wie ein aktueller Fall zeigt.