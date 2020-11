Welche Aktien vom Impfstoff profitieren

Die Mitteilung über Erfolge bei der Entwicklung einer Coronaimpfung hat die Börse beflügelt. Wo lohnt es sich nach den Zugewinnen überhaupt noch einzusteigen?

New York. Börsianer sollte heuer eigentlich nichts mehr überraschen. Doch die Bewegungen, nachdem BioNTech und Pfizer vorige Woche einen potenziellen Durchbruch in der Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus vermeldet hatten, waren schon äußerst bemerkenswert. Innerhalb von Minuten setzte es bei zahlreichen Papieren zweistellige Kursgewinne: Es profitierten zum großen Teil jene, die im Zuge der Coronakrise am schwersten unter die Räder gekommen waren: die Zykliker, also jene Firmen, deren Profitabilität besonders von der allgemeinen Konjunktur abhängt.